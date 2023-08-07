Tuhaf ve tehlikeli 6 diyet çeşidi! Duyduğunuz an buz keseceksiniz

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Buz diyetinde kilo vermek için her gün bir litre buz yemek gerekiyor. Hatta çiğnemek yerine ağızda erimesinin kalori yaktırdığı öne sürülüyor. Elbette, hem diyet de hem de normal zamanda su içmek önemlidir ancak buz tüketmenin, kilo vermeye herhangi bir yardımı yoktur.