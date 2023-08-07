Tuhaf ve tehlikeli 6 diyet çeşidi! Duyduğunuz an buz keseceksiniz
Tehlikeli diyetler deneyerek zayıflamak isteyenler günün sonunda büyük bir pişmanlık duyuyorlar. Peki hangi enteresan diyetler sağlığı riske atıyor? İşte birbirinden farklı ve zararlı o diyetler...
7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:54
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Buz diyetinde kilo vermek için her gün bir litre buz yemek gerekiyor. Hatta çiğnemek yerine ağızda erimesinin kalori yaktırdığı öne sürülüyor. Elbette, hem diyet de hem de normal zamanda su içmek önemlidir ancak buz tüketmenin, kilo vermeye herhangi bir yardımı yoktur.
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Tuhaf ve tehlikeli 6 diyet çeşidi! Duyduğunuz an buz keseceksiniz
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