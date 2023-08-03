Sütlü tatlı sevenlerin vazgeçemediği lezzet! İşte sütlaç tarifi
Sütlaç, sütlü tatlı seven kişiler tarafından sık sık tercih edilebiliyor. Nitekim tam kıvamında hazırlanan bir sütlaç, adeta damaklardan silinmeyecek bir tadı da oluşturabiliyor. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için kıvamının da iyi bir şekilde tutturulması gerekiyor. İşte detaylar…
3 Ağustos 2023 Perşembe 00:43
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Sütlü tatlılar arasında pek çok insanın ilk tercihi sütlaç olabiliyor. Soğuk olarak tüketilebilen bu lezzet, yaz aylarında adeta insanların içini de serinletebiliyor.
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Sütlü tatlı sevenlerin vazgeçemediği lezzet! İşte sütlaç tarifi
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