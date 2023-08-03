Sütlü tatlı sevenlerin vazgeçemediği lezzet! İşte sütlaç tarifi

Sütlaç, sütlü tatlı seven kişiler tarafından sık sık tercih edilebiliyor. Nitekim tam kıvamında hazırlanan bir sütlaç, adeta damaklardan silinmeyecek bir tadı da oluşturabiliyor. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için kıvamının da iyi bir şekilde tutturulması gerekiyor. İşte detaylar…