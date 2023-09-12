Süper sabah içeceği! Tarçınlı suyun faydaları neler?

<p>Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.</p><br><p>Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller.</p><br><p>İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir.</p><br><p>Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.</p><br><p>Tarçınlı su antibakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.</p><br><p>Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil.</p><br>