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Süper sabah içeceği! Tarçınlı suyun faydaları neler?

Tarçınlı su aç karnına içildiğinde kan şekerini dengeler. Çubuk tarçını ister soğuk su içine katarak ister kaynatarak içebilirsiniz. Peki tarçınlı su içmenin faydaları neler?
12 Eylül 2023 Salı 10:49
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Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

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