Sırrı belli oldu! İşte bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

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Türk kahvesinin hem köpüklü olması hem de lezzetli olması için pek çok insan tarif arayışına girebiliyor. Nitekim bol köpüklü Türk kahvesi, lezzetli de olduğunda adeta damaklardan silinmeyecek bir tadı da oluşturabiliyor. Ayrıca bol köpüklü Türk kahvesi tarifinin sırrı da adeta çözüldü.