Sebze ve meyvelerin saklama koşulu! Buzdolabında bu şekilde tuttuğunuzda asla bozulmuyorlar
Sebze ve meyvelerin saklama koşulu çok önemli. Doğru saklanmayan besinler bozulma ve küfe maruz kalıyor. Her meyve ve sebzenin ise kendine has bir saklanma biçimi var. Peki en doğru sakalam koşulu nasıl olur? İşte yanıtı...
8 Eylül 2023 Cuma 15:54
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Patateslerinizin yanına bir-iki elma koyarsanız, patateslerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.
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Sebze ve meyvelerin saklama koşulu! Buzdolabında bu şekilde tuttuğunuzda asla bozulmuyorlar
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