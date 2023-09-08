Sebze ve meyvelerin saklama koşulu! Buzdolabında bu şekilde tuttuğunuzda asla bozulmuyorlar

Sebze ve meyvelerin saklama koşulu çok önemli. Doğru saklanmayan besinler bozulma ve küfe maruz kalıyor. Her meyve ve sebzenin ise kendine has bir saklanma biçimi var. Peki en doğru sakalam koşulu nasıl olur? İşte yanıtı...