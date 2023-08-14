Sağlıklı ve Ay gibi parlak bir cildin 6 sırrı

<p> Güzellik uzmanınızın öngördüğü sıklıkta cilt bakımı yaptırın.</p><br><p>Diğer sıvılardan bağımsız olarak günde 2 litre kadar su içmeyi alışkanlık haline getirin.</p><br><p>Günlük uyku sürenizi 7 - 8 saat ile sınırlandırın.</p><br><p>Kilo probleminiz olmasa da düzenli olarak spor yapın.</p><br><p>Stresten kaçının. Sorununuzu başkalarıyla paylaşmak, hobi edinmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak rahatlamanıza yardımcı olacaktır.</p><br><p>Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildinizi koruyun.</p><br>