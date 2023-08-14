Sağlıklı ve Ay gibi parlak bir cildin 6 sırrı

Cilt sağlığı oldukça önemli. Cildi kirli hava ve stresin kötü etkilerine karşı koruma yöntemleri araştırılıyor. Peki sağlıklı bir cildin 10 sırrı ne? İşte yanıtı...