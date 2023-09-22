Saç boyası yaptıranların aklını kurcalayan 6 soru ve cevabı!

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Farklı bir görünüm için saçlarınızı boyayacağınız bir renk seçmeniz gerekir. Peki, saçlarınızı boyama işlemini bitirdiğinizde yarıda ve bir kısmı boyasız kalmış saçlarla karşılaşmamak için ne yapmak gerekir?

Eğer saçınız kalın telliyse ya da saçınızın boyu omzunuzu geçiyorsa, en iyi doygunluğa ulaşmak için iki kutuya ihtiyacınız olabilir. Ayrıca uzun saç uçları boyayı daha fazla emeceğinden, uçları boyama süresi farklılık gösterebilir. Bu nedenle saçlarınızın uzunluğuna ve aynı zamanda yoğunluğuna uygun olarak bir ya da daha fazla boya almanız gerekir. Bunların yanı sıra saçınızda ton farklılığı gibi bir durum yaşamamak için boyama işlemine diplerden başlamalısınız. Ardından kalan boyayı saçlarınızın uçlarına doğru yedirmeye başlayabilirsiniz.