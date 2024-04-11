Püf noktası ortaya çıktı: Maden suyu seçerken buna dikkat edin! Faydaları saymakla bitmiyor…
Maden suyu pek çok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Çünkü sağlık açısından birçok farklı fayda sağlayabiliyor. Öte yandan maden suyu seçmenin püf noktası da adeta ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
11 Nisan 2024 Perşembe 00:41
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Maden suyu sağlıklı içecekler arasında gösterilebiliyor. Çünkü içeriğinde; potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sodyum barındırıyor. Bu nedenle pek çok insan tarafından tüketiliyor.
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