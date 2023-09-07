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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Magnezyum deposu 10 besin, kemik ağrılarını yüzde 90 azaltıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu magnezyum ihtiyacını doğal besinlerle karşılamayı öneriyor. Magnezyum vücudun ihtiyacı olan bir vitamin. Peki magnezyum içeren besinler neler? İşte yanıtı...
7 Eylül 2023 Perşembe 14:44
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PAZI: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38'i)

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