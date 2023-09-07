Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Magnezyum deposu 10 besin, kemik ağrılarını yüzde 90 azaltıyor

<p>PAZI: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38'i)</p><br><p>AVOKADO: 1 orta büyüklükte 58 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %15'i)</p><br><p>İNCİR: 1 orta büyüklükte 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13'ü)</p><br><p>SİYAH FASULYE: 1/2 su bardağı 60 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15'i)</p><br><p>BİTTER ÇİKOLATA: 1 kare 95 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 24'ü)</p><br><p>ISPANAK: 1 su bardağı 157 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 40'ı)</p><br><p>MUZ: 1 orta büyüklükte 32 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 8'i)</p><br><p>YOĞURT YA DA KEFİR: 1 su bardağı 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %13'ü)</p><br><p>BADEM: 30 gramı 8 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 20'si)</p><br><p>KABAK ÇEKİRDEĞİ: 1/8 su bardağı 92 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 23'ü)</p><br>