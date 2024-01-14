Patronların gözdesi 5 burç! Onlar lider ruhlu burçlar
İş hayatında başarıdan başarıya koşan burçları bir araya getirdik. İşte patronun gözdesi 5 burç...
14 Ocak 2024 Pazar 17:55
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Koç burcu: Keskin zekâsı ve pratikliğiyle tam bir sorun çözücü olan Koç burcu iş hayatındaki krizlerin de üstesinden gelir. O soğukkanlı duruşuyla ne yapılması gerektiğine en hızlı karar veren kişidir.
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Patronların gözdesi 5 burç! Onlar lider ruhlu burçlar
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