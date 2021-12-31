Patates içine gül sapı yerleştirdi ve 1 hafta sonra... Görenler gözlerine inanamadı

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Hepimizin, kendi çiçek bahçemizi oluşturacak kadar yeşil alanımız ne yazık ki bulunmuyor. Neyse ki, elimizde, farkında bile olmadan kendi güllerinizi yetiştirmenizi sağlayacak muhteşem bir ipucumuz var. Yeşil alana hiç ihtiyacınız yok ve bir daha asla çiçeksiz kalmayacaksınız. Kulağa muhteşem geliyor, değil mi? Herkes güzel bir gül demetini sever ve bu numara sayesinde herkes gül dolu bahçeye sahip olabilecek.Tek ihtiyacınız olan bir tane gül, bir tane patates, bir plastik şişe, biraz saksı toprağı ve bir de saksı.







En sevdiğiniz gülü seçin ve elinize alın tüm yapraklarını koparın.

