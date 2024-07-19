Parmak izine göre kişiliğin ortaya çıkıyor! Güçlü bir zekaya sahipsen...

Söz konusu izler, parmak uçlarındaki derinin yüzey şekli ve desenlerini ortaya çıkartır. Ayrıca parmak izleri, insanlar arasında genetik farklılıklar gösterir ve hayatları boyunca değişmez.
Parmak izi, kişilik özellikleri hakkında birçok farklı yorumlama ortaya çıkartabilir. Nitekim parmak izi, kişilik testlerinde de yer alıyor. Ayrıca her iz şekli, insanların kişilik özellikleri ile ilgili farklı yorumlamalar ortaya çıkartıyor.
Parmak izi üzerinde yapılan çalışmalar, söz konusu izlerin kişilerin potansiyelini ve özelliklerini anlamada faydalı olabildiğini gösteriyor.
Parmak izini net şekilde öğrenmek için parmak izi mürekkep pedi kullanılabilir. Bu yöntemde parmak ucu mürekkep pedine hafifçe bastırılır ve eşit şekilde kaplanır. Ardından mürekkepli parmak ucu beyaz bir kağıt parçasına bastırılır. Sonra parmak izi kontrol edilebilir.
PARMAK İZİNE GÖRE KİŞİLİĞİN ORTAYA ÇIKIYOR
Bu kişilik testinde, parmak izi şekline göre kişilik özellikleri ortaya çıkıyor. Parmak iziniz; döngü parmak izi, eğri parmak izi veya girdap parmak izi olabilir.
DÖNGÜ PARMAK İZİ
Dengeli ve sakin bir yapınız olabilir. Öte yandan rahat ve keyfine düşkün bir insan olabilirsiniz.
Bir şeyleri başlatmak için ilk adım zorlayıcı gelebilir. Ancak başladığınız işlerde sonuna kadar gidebilirsiniz.
Öte yandan empati yeteneği gelişmiş ve başkalarına yardım etmek için sıklıkla vakit harcıyor olabilirsiniz. Sorumluluk, temel özelliklerinizden biri olabilir. Zira dürüst, güvenilir ve açık sözlü olabilirsiniz.
EĞRİ PARMAK İZİ
Enerjik, pozitif ve kendine güvenen bir insan olabilirsiniz. Ayrıca kişilik özellikleriniz sayesinde cesur olarak ön plana çıkabilirsiniz.
Eğer parmak izinizde eğri çizgiler varsa bu sizin enerjik, canlı, pozitif ve kendine güvenen bir yapıda olduğunuzu gösterir.
GİRDAP PARMAK İZİ
Kişilik özellikleriniz yalnız olma eğiliminde olabilir. Zira girişeceğiniz işleri kendi bildiğiniz gibi yapmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Başkaları tarafından soğuk, mesafeli ya da çekingen olarak görülebilirsiniz. Ancak gerçekte sadece bağımsız olmayı seviyorsunuzdur.
Bağımsız olmanız bazen mesafeli görülmenize neden olsa da, aynı zamanda son derece kendine güvenen ve yetenekli olduğunuzu da işaret edebilir.