Parmak izine göre kişiliğin ortaya çıkıyor! Güçlü bir zekaya sahipsen...

GİRDAP PARMAK İZİ

Kişilik özellikleriniz yalnız olma eğiliminde olabilir. Zira girişeceğiniz işleri kendi bildiğiniz gibi yapmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Başkaları tarafından soğuk, mesafeli ya da çekingen olarak görülebilirsiniz. Ancak gerçekte sadece bağımsız olmayı seviyorsunuzdur.