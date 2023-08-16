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Oysa bu kadar kolaymış! Sivrisinek kaşıntısını geçiren 2 yöntem

Sivrisinek kaşıntısı birçok insan için problem oluşturabiliyor. Çünkü bu böcekler ısırdıkları zaman uyku bölen bir kaşıntıya bile sebebiyet verebiliyorlar. Bu noktada yardımcı olabilecek, sivrisinek kaşıntısını geçirebilen 2 yöntem de bulunuyor. İşte detaylar…
16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:02
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Sivrisinekler yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok insana da rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Nitekim ısırdıkları zaman kaşıntı problemi oluşturabilen bu böcekler, adeta geceleri uyutmuyor. Bu sebeple birçok insan sivrisinek kaşıntısını geçirebilen yöntemleri de araştırabiliyor.

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