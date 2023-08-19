Örümceklerin evlere geliş nedeni! İşte onlardan kurtulmanın en basit yolları

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Örümcekler pek çok evde görülebiliyor. Nitekim hamam böceği, sinek ve karınca gibi canlılarla beslenen örümcekler, haşerelerin fazla olduğu evlerde daha sık görülebilirler. Bu nedenle örümceklerin fazla olması, evde haşere olduğuna da işaret edebilir.