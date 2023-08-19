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Örümceklerin evlere geliş nedeni! İşte onlardan kurtulmanın en basit yolları

Örümcekler sıcağı sevmeleriyle gündeme gelebiliyorlar. Nitekim normal zamanlarda apartman boşluklarında dolaşabilen örümcekler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evlere de girebiliyorlar. Ancak onlardan kurtulmanın basit yönleri de bulunuyor. İşte detaylar…
19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:02
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Örümcekler pek çok evde görülebiliyor. Nitekim hamam böceği, sinek ve karınca gibi canlılarla beslenen örümcekler, haşerelerin fazla olduğu evlerde daha sık görülebilirler. Bu nedenle örümceklerin fazla olması, evde haşere olduğuna da işaret edebilir.

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