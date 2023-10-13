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Öksürüğü kesen 5 bitki çayı! İlaç kadar etkili

Sonbahar aylarında öksürük kesici tarifler çok popüler. Bitki çayları boğazı yumuşatıyor ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. İlaç yerine bitki çaylarından şifa arayanlara öksürük kesici 5 bitki çayını derledik. Öksürük için işte alternatif bitki çayları...
13 Ekim 2023 Cuma 16:50
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HİBİSKÜS: İyi bir C vitaminidir. Bu yüzden soğuk algınlığına iyi gelir. Antidepresan özelliği olan hibisküs çayı uykusuzluğa ve strese karşı etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir.

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