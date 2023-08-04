O yiyecekler mideyi yakıyor

Bazı tüketilen yiyecekler ya da vücut duruşu mide yanmasına neden oluyor. Asit üretimine neden olan yiyecekler asidin mideden boğaza yükselmesine neden olabilir. Asit reflü ayrıca göğüs alt bölgesinde yanma hissi veya ağrı olan mide ekşimesine de neden olabilir. İşte mide yanmasına sebep olan şeyler...