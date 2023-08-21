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Mutfağın demirbaşı ilaç yerine geçiyor! Kalp krizinden koruyan 5 besin

Kalp krizi korkusu son yıllarda birçok insan da var. Bol bol sebze tüketerek hem kalbinizi hem vücudunuzu koruyabilirsiniz. Kalp korkusu olanlar mutlaka kuersetin zengini besinlere sofralarında yer vermelidir.
21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:31
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Soğan: En zengin kuersetin kaynağı soğandır. Mutfağın demirbaşı olan soğan kalp krizi ve felç riskinden korur. Soğanın hem pişmişini hem de çiğ halini tüketebilirsiniz.

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