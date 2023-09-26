Mışıl mışıl uyutan 7 besin! Haplardan daha etkili

Uykusuzlukla ilgili mücadele etmek tüm gününüzü heba edebilir. İyi bir gece uykusu için haplar yerine besinlerden yararlanabilirsiniz. Uykusuzlukla mücadele eden biriyseniz bu besinlerden birini yatmadan birkaç saat önce yemeyi deneyebilirsiniz.