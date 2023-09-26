Mışıl mışıl uyutan 7 besin! Haplardan daha etkili

Uykusuzlukla ilgili mücadele etmek tüm gününüzü heba edebilir. İyi bir gece uykusu için haplar yerine besinlerden yararlanabilirsiniz. Uykusuzlukla mücadele eden biriyseniz bu besinlerden birini yatmadan birkaç saat önce yemeyi deneyebilirsiniz.
26 Eylül 2023 Salı 17:00
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Papatya çayı: Yatmadan önce bir fincan papatya çayı uyku için etkilidir. Bitkinin sakinleştirici etkileri vardır ve yatmadan önce bir fincan sıcak (kafeinsiz) çay içmek, uykuya dalmanıza yardımcı olur.
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