Microblading değil bu kaşlar sizin! Gür ve güçlü kaşların 4 sırrı
Dolgun kaş mosı hala güzellik trendleri arasında bulunuyor. Kaşlarınızı microblading veya pudralama işlemi yapmadan gürleştirebilirsiniz. Peki kaş dolgunlaştırıcı yöntemler neler? İşte yanıtı...
24 Ağustos 2023 Perşembe 10:02
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Kaşlar tüylerin uzadığı yönde alınmalıdır. Tersi yönde alınırsa kaşlar küser. Bunun dışında kaşlarınızı her zaman loş ışıkta almaya özen gösterin. Aksi halde kaşlarınızı almak istediğinizden fazla alıp kaşlarınızın sıklığını azaltabilirsiniz.
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