Meyve ve sebzeyi böyle yıkamak mikrop zerresi bırakmıyor! Meyve ve sebze nasıl yıkanmalıdır?

<p>Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC'nin son araştırmasına göre, besinlerin en etkili temizleme yöntemi, akan temiz su altında iyice ovalanması.</p><br><p>Uzmanlar, temiz su altında yıkamanın, besinlerin güvenliğini artırmada önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Bu basit yöntem, sağlıklı beslenme için önemli bir güvence sağlıyor</p><br><p>Yapılan bilimsel çalışmalara göre meyve sebzelerin karbonatlı su içerisinde bekletilerek yıkanması, sirkeli suda bekleyen sebze ve meyvelere göre daha fazla pestisit kalıntının temizlenmesine yardımcı olduğu kanıtlandı.</p><br><p>Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmekte. Bu da yetersiz bir yıkama nedeniyle bu tür ilaçlar gıdadan uzaklaştırılamayıp vücuda alınırsa olası zararlı etkilerinin çok daha uzun süreler boyunca sürdürmelerini sağlanması demek.</p><p>Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. </p><br>