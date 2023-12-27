Meyve ve sebzeyi böyle yıkamak mikrop zerresi bırakmıyor! Meyve ve sebze nasıl yıkanmalıdır?

Meyve ve sebze bol miktarda mikrop ve bakteri barındırabilir. Peki tertemiz bir besin için yıkama işlemi nasıl olmalıdır? İşte yanıtı...