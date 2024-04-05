Mandalina kabuklarını böyle değerlendirin! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor

Mandalina sağlıklı ve lezzetli olduğundan dolayı pek çok insan tarafından tüketiliyor. Ancak mandalina kabukları işe yaramadığı düşüncesi ile genellikle çöpe atılıyor. Öte yandan mandalina kabuklarını değerlendirmenin bir yöntemi, denemeyenleri adeta pişman edebiliyor. Detaylar haberimizde…