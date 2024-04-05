Mandalina kabuklarını böyle değerlendirin! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor
Mandalina sağlıklı ve lezzetli olduğundan dolayı pek çok insan tarafından tüketiliyor. Ancak mandalina kabukları işe yaramadığı düşüncesi ile genellikle çöpe atılıyor. Öte yandan mandalina kabuklarını değerlendirmenin bir yöntemi, denemeyenleri adeta pişman edebiliyor. Detaylar haberimizde…
5 Nisan 2024 Cuma 00:44
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Mandalina sağlıklı ve lezzetli olduğundan dolayı pek çok insan tarafından tüketiliyor. Nitekim; C vitamini ile bağışıklığı kuvvetlendirebiliyor, kansere karşı korumada yardımcı olabiliyor, uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor ve demir eksikliğine karşı yararlı olabiliyor.
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Mandalina kabuklarını böyle değerlendirin! Bu yöntemi denemeyen pişman oluyor
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