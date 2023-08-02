Lezzetli çayın sırrı ortaya çıktı! İşte demleme aşamasındaki püf nokta

Çay demleme işlemi her kültürde farklı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bunun yanı sıra her demlenen çay aynı lezzeti de ortaya çıkartmıyor. Ayrıca demleme aşamasındaki bazı püf noktalara dikkat edildiğinde, adeta damaklardan silinmeyecek bir içecek de tüketilebiliyor. İşte detaylar…