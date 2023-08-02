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Lezzetli çayın sırrı ortaya çıktı! İşte demleme aşamasındaki püf nokta

Çay demleme işlemi her kültürde farklı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bunun yanı sıra her demlenen çay aynı lezzeti de ortaya çıkartmıyor. Ayrıca demleme aşamasındaki bazı püf noktalara dikkat edildiğinde, adeta damaklardan silinmeyecek bir içecek de tüketilebiliyor. İşte detaylar…
2 Ağustos 2023 Çarşamba 00:27
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Çay demleme işlemi teknik olarak basit gibi gözükse de lezzet açısından oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Nitekim demlenen çayın tam kıvamında olması ve adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzet oluşturması için demleme aşamasındaki püf noktalara da dikkat edilmesi gerekiyor.

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