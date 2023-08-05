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Kolay tarifi ile serinlik hissi sağlayabilen içecek! İşte karpuz frozen tarifi

Karpuz frozen tarifi pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Nitekim kolay tarifi ve pratik hazırlanışı ile birçok insan tarafından tüketilebilen bu içecek, adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzeti de oluşturabiliyor. İşte karpuz frozen tarifi ile ilgili detaylar…
5 Ağustos 2023 Cumartesi 23:43
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Karpuz frozen tarifi evde kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Nitekim serinlemek isteyen kişilerin de tercih edebildiği bu içecek, enfes tadıyla adeta damaklardan silinmiyor. Bu nedenle pek çok kişi tarafından sık sık tüketilebiliyor.

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