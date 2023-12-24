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Kilo aldıran 5 meyve! Sabahları tüketin

Bazılarımız için her ne kadar kilo vermek zor olsa da bazılarımız için de kilo almak o kadar zordur. Kilo aldıran 5 meyveyi sizler için derledik.
24 Aralık 2023 Pazar 17:00
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1. Kuru erik

Hem lif zenginidir hem de vitamin deposudur. Özellikle sabahın erken saatlerinde ya da gece boyunca suda bekleterek yerseniz kilo alırsınız.

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