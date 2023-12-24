Kilo aldıran 5 meyve! Sabahları tüketin

<p><b>1. Kuru erik</b></p><p>Hem lif zenginidir hem de vitamin deposudur. Özellikle sabahın erken saatlerinde ya da gece boyunca suda bekleterek yerseniz kilo alırsınız. </p><br><p><b>2. Muz</b></p><p>Yüksek kalori ve karbonhidrat içerir.</p><br><p><b>3. Greyfurt</b></p><p>Kimse pek bilmese de kalorisi düşük ama tokluk hissini artıran meyvelerdendir. </p><br><p><b>4. Hurma</b></p><p>Günde 5-6 adet hurma hem enerji sağlar hem de gerekli vitamini sağlar. Hurma kilo en iyi kilo aldıran meyvelerdendir.</p><br><p><b>5. Armut</b></p><p>Kış ayındayken armutla kilo alabilirsiniz. Sindirime de yardımcı olur. </p><br>