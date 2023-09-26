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Karıncalar bu yöntemlerden kaçacak delik arıyorlar! O böcekleri evlere girdiklerine pişman eden yollar

Karıncalar zararsız olarak bilinseler de evlere girdiklerinde rahatsızlık oluşturabilirler. Çünkü koloniler halinde yaşayabilen karıncalar bir anda çoğalarak evleri adeta istila edebilirler. Bu nedenle o böceklerden kurtulmanın yöntemleri de araştırabiliyorlar. Ayrıca bazı yöntemler sayesinde o böcekler, adeta kaçacak delik arıyorlar. İşte detaylar…
26 Eylül 2023 Salı 20:21
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Karıncalar koloniler halinde yaşadıklarından dolayı evlere girdiklerinde bir anda çoğalabilirler. Bu nedenle pek çok kişi o böceklerin evlere girmesinden rahatsızlık duyabilir. Bu sebeple karıncalardan kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor.

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