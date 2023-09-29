Kanser bu maddeyle can ciğer! Aspartam tehlikesi her yerde zehir saçıyor
Aspartam diğer adıyla tatlandırıcılar günümüzde birçok gıdada bulunuyor. Şekerden daha masum zannedilse de aspartam kansere neden oluyor. İşte detaylar...
29 Eylül 2023 Cuma 11:23
1 / 5
Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur. Aspartam, tatlandırıcı olarak tercih edilen birçok üründe kullanıldığından, sağlık konularında bazı tartışmalar ve endişeler de bulunmaktadır.
PopülerGaleriler
Ihlamurun 10 faydası! Hayvanlar üzerinde denendi
Kanser bu maddeyle can ciğer! Aspartam tehlikesi her yerde zehir saçıyor
Oysa bu kadar basitmiş! İşte kulağakaçan böcekleri ve banyo böceklerinden kurtulmanın yöntemleri
En ÇokOkunanlar
Koç burcu Dolunayı şimşek gibi çakıyor! Yay aşık, Oğlak paralı, Terazi ayrılıyor
Yağmurlu havaları en çok seven 3 burç! Onlar film ve battaniye insanı
Doğalgaz patlamalarının ardından merak konusu oldu! Kombi bakımında 5 hataya dikkat
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.