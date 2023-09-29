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Kanser bu maddeyle can ciğer! Aspartam tehlikesi her yerde zehir saçıyor

Aspartam diğer adıyla tatlandırıcılar günümüzde birçok gıdada bulunuyor. Şekerden daha masum zannedilse de aspartam kansere neden oluyor. İşte detaylar...
29 Eylül 2023 Cuma 11:23
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Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur. Aspartam, tatlandırıcı olarak tercih edilen birçok üründe kullanıldığından, sağlık konularında bazı tartışmalar ve endişeler de bulunmaktadır.

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