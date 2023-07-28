Kahve telvesini çöpe dökmeyin! İşte telveyi kullanmanın 7 yöntemi
Kahve bazılarımız için güne güzel başlama sebebi. Peki ya çöpe döktüğünüz kahve telvesi? Kahve telvesini evde farklı şekillerde kullanarak faydasını görebilirsiniz. İşte ciltten evdeki lekelere kadar kahve telvesinin faydaları...
28 Temmuz 2023 Cuma 16:53
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Bir çorba kaşığı kahve telvesi alın. Lavaboyu ovmak veya fırın rafını temizlemek için kullanın. Sadece lekelenebilecek gözenekli malzemelere dokunmaktan kaçının.
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Kahve telvesini çöpe dökmeyin! İşte telveyi kullanmanın 7 yöntemi
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