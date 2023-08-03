Kahve severlerin yaz aylarındaki tercihi! İşte soğuk kahve tarifi
Kahve seven pek çok insan, sıcak havalarda da kahve tüketmekten adeta vazgeçemiyor. Ancak sıcak havalarda sıcak kahve tüketmek yerine, soğuk kahve tüketmek adeta kurtarıcı da olabiliyor. İşte söz konusu soğuk kahve tarifi…
3 Ağustos 2023 Perşembe 18:31
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Soğuk kahve yaz aylarında serinlemek isteyen pek çok insanın ilk tercihi olabiliyor. Özellikle kahve severlerin vazgeçemediği soğuk kahve, 5 dakika gibi kısa bir sürede de hazırlanabiliyor.
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