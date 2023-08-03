Kahve severlerin yaz aylarındaki tercihi! İşte soğuk kahve tarifi

Kahve seven pek çok insan, sıcak havalarda da kahve tüketmekten adeta vazgeçemiyor. Ancak sıcak havalarda sıcak kahve tüketmek yerine, soğuk kahve tüketmek adeta kurtarıcı da olabiliyor. İşte söz konusu soğuk kahve tarifi…