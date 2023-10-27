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Kabuğunu çöpe atan çok pişman! Grip ve öksürüğe birebir bu çay hem ekonomik hem etkili! Mandalina çayı tarifi

Mandalina en fazla sevilen kış meyvelerinden biri. Mandalina kabuğu içerisinde çok fazla C vitamini var. Peki mandalina kabuklarından çay nasıl yapılır? Mandalina kabuğunun faydaları neler?
27 Ekim 2023 Cuma 14:57
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Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalina, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkıyor.

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