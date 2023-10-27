Kabuğunu çöpe atan çok pişman! Grip ve öksürüğe birebir bu çay hem ekonomik hem etkili! Mandalina çayı tarifi

<p>Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan mandalina, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkıyor.</p><br><p>Yüksek miktarda C vitamini içeren mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyona karşı korur.</p><br><p>Özellikle kış aylarında mandalina yemek, soğuk algınlığı, grip gibi salgınlara koruyucu bir kalkan oluşturur. <span >Mandalina kabuklarını kaynatıp içerseniz faydalarına inanamayacaksınız.</span></p><br><p>Öncelikle mandalina kabuklarını bol su ile yıkayın. Daha sonra kaynattığınız sıcak suyun içerisine mandalina kabuklarını ekleyin ve 5-10 dakika bekleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz.</p><br><p>Mandalina kabuklarından yapılan çayı içmek;</p><p>Stresi azaltıyor.</p><p>Kolesterolü dengeliyor.</p><p>Kanser riskini azaltıyor.</p><p>Zayıflamaya yardımcı oluyor.</p><p>Cildi onarıyor.</p><p>Mide sorunlarına iyi geliyor.</p><p>Toksinleri vücuttan atıyor.</p><p>Kemikleri güçlendiriyor.</p><p>Göz sağlığını koruyor.</p><p>Enfeksiyonu geçiriyor.</p><br>