Kabuğunu çöpe atan çok pişman! Grip ve öksürüğe birebir bu çay hem ekonomik hem etkili! Mandalina çayı tarifi

Mandalina en fazla sevilen kış meyvelerinden biri. Mandalina kabuğu içerisinde çok fazla C vitamini var. Peki mandalina kabuklarından çay nasıl yapılır? Mandalina kabuğunun faydaları neler?