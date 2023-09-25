Kabızlığı en hızlı yok eden 5 besin! Anında tuvalet sorunu bitiyor
Kabızlık veya sindirim problemleri en rahatsız edici sağlık sorunlarının başında geliyor. Kabızlık beslenme sorunlarından kaynaklanır. Dolayısıyla böyle bir durumdayken lifli besinleri tüketmek gerekiyor. Elbette sorun aşırı derecede ağrılıysa veya devam ediyorsa sağlık uzmanınıza başvurmalısınız. Ancak hızlı bir rahatlama arıyorsanız işte doğru besinler.
25 Eylül 2023 Pazartesi 09:53
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Kabızlık birçok insanda kronik sorun. Bağırsak hareketlerinde açıklanamayan bir değişiklik varsa mutlaka uzmana görünmek gerekir.
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Kabızlığı en hızlı yok eden 5 besin! Anında tuvalet sorunu bitiyor
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