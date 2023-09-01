Kabızlığa iyi gelen 5 baharat! Her yemeğe eklenebilir
Kabızlık söz konusu olduğunda bağırsakları harekete geçirmenin yollarından biri de doğru baharatları tüketmek. Vücuda şifalı olan bazı baharatlar kabızlık sorununu çözüyor. İşte kabızlığa iyi gelen 5 baharat...
1 Eylül 2023 Cuma 17:27
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Kabızlık ve bağırsak sorunları için beslenme düzenine birkaç baharat eklemek işleri yoluna koyacaktır.
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Kabızlığa iyi gelen 5 baharat! Her yemeğe eklenebilir
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