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Kabızlığa iyi gelen 5 baharat! Her yemeğe eklenebilir

Kabızlık söz konusu olduğunda bağırsakları harekete geçirmenin yollarından biri de doğru baharatları tüketmek. Vücuda şifalı olan bazı baharatlar kabızlık sorununu çözüyor. İşte kabızlığa iyi gelen 5 baharat...
1 Eylül 2023 Cuma 17:27
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Kabızlık ve bağırsak sorunları için beslenme düzenine birkaç baharat eklemek işleri yoluna koyacaktır.

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