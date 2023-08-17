İş hayatında enerji değiştiren kombin önerileri

Rutinimizin büyük bir kısmında iş hayatımız rol alıyor. Biz hanımlar, giyimimize çok dikkat eder, özen gösteririz. Bazen her gün aynı şekilde giyinmekten canımız sıkılabilir. İşte o zaman farklılıklar aramaya başlarız. Resmi ama bir yandan da eğlenceli mi gözükmek istiyorsunuz? İşte sizlere hem resmi hem de enerji dolu kombin önerileri...
17 Ağustos 2023 Perşembe 12:44
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Sıkıcı iş kıyafetlerinden kurtulmak isteyip, kombin fikirleri arayanların imdadına koştuk.
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