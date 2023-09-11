İnternetten cilde uygun fondöten seçmenin 5 püf noktası

Makyaj ürünlerini artık birçok kişi internetten alıyor. Fakat bu ürünler arasında özellikle fondöteni seçmek zor. Bazı güzellik markaları bu sorunu aşmak için yapay zeka fondöten renk eşleştiricileriyle hizmet sunuyor. Ne olursa olsun cilde uygun mükemmel fondöten rengini bulmak imkansız değil. İşte internetten fondöten almanın 5 püf noktası...