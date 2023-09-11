İnternetten cilde uygun fondöten seçmenin 5 püf noktası
Makyaj ürünlerini artık birçok kişi internetten alıyor. Fakat bu ürünler arasında özellikle fondöteni seçmek zor. Bazı güzellik markaları bu sorunu aşmak için yapay zeka fondöten renk eşleştiricileriyle hizmet sunuyor. Ne olursa olsun cilde uygun mükemmel fondöten rengini bulmak imkansız değil. İşte internetten fondöten almanın 5 püf noktası...
11 Eylül 2023 Pazartesi 15:10
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Fondötenlerin açıktan koyuya sınırsız dereceli ve sıcaktan soğuğa gerçek alt tonlara sahip birden fazla renk tonu var. Peki, sizin cildinize hangisi uygun?
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İnternetten cilde uygun fondöten seçmenin 5 püf noktası
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