İnatçı öksürük krizleri nasıl geçer? Rahat bir uyku için...

Öksürük uykuları bölebilir. Üst üste öksürmek tüm vücudu yorar. Peki öksürüğe iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler neler? Hangi karışımlar öksürüğü dakikalar içinde son erdirir? İşte yanıtı...