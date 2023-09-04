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İnatçı öksürük krizleri nasıl geçer? Rahat bir uyku için...

Öksürük uykuları bölebilir. Üst üste öksürmek tüm vücudu yorar. Peki öksürüğe iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler neler? Hangi karışımlar öksürüğü dakikalar içinde son erdirir? İşte yanıtı...
4 Eylül 2023 Pazartesi 17:18
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Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir.

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