İnatçı öksürük krizleri nasıl geçer? Rahat bir uyku için...

<p>Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir.</p><br><p>Bir bardak sütün içerisine 1'er tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.</p><br><p>Kaynayan suyun içerisine bir miktar nane aromalı vazelin koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü kestiği söylenmektedir.</p><br><p>Zeytinyağını bir kabın içerisinde yanmayacak şekilde ısıtın. Daha sonra içerisine bir miktar karabiber ekleyip sırtınıza sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra bir bez yardımıyla sarın. Öksürüğü hemen kestiği ve iyi geldiği bilinmektedir.</p><br><p>Sıcak duş, alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir.</p><br><p>Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kaynatıp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir.</p><br>