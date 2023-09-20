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İlişkide hep sınıfta kalan burçlar! Koç, Boğa, Yengeç ilk 3'te yer alıyor

Aşk hayatı yolunda gitmeyenleri sizler için derledik. Bazı burçlar var ki ilişkileri yolunda gitmiyor. Peki hangi burçlar özellikle duygusal hayatlarında sınıfta kalıyor? İşte yanıtı...
20 Eylül 2023 Çarşamba 07:31
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İkizler insanı çok yönlü ve iletişimseldir, ancak değişken doğaları aşkta zorluklara yol açabilir.

Çoğunlukla bağlılıkta zorluk çekerler ve kolayca sıkılma eğilimindedirler, ilişkilerde yenilik ve heyecan ararlar, bu da uzun vadeli ortaklıkları zorlayabilir.

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