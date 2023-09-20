İlişkide hep sınıfta kalan burçlar! Koç, Boğa, Yengeç ilk 3'te yer alıyor

<p>İkizler insanı çok yönlü ve iletişimseldir, ancak değişken doğaları aşkta zorluklara yol açabilir. </p><p>Çoğunlukla bağlılıkta zorluk çekerler ve kolayca sıkılma eğilimindedirler, ilişkilerde yenilik ve heyecan ararlar, bu da uzun vadeli ortaklıkları zorlayabilir.</p><br><p>Yengeçler besleyicidir ve duygusal açıdan hassastır, ancak kırılganlıkları aşkta zorluklara yol açabilir. </p><p>Genellikle reddedilmekten veya terk edilmekten korkarlar, bu da onların ilişkilerde aşırı temkinli olmasına ve tamamen açılma konusunda tereddüt etmelerine neden olabilir.</p><br><p>Aslan burcu partner olarak kendinden emin ve cömerttir ancak hayranlık ve ilgiye olan ihtiyaçları bazen aşkta zorluklar yaratabilir.</p><p>Sürekli olarak onaylanmayı ve tanınmayı beklerler; bu da, partnerleri bu beklentileri karşılamadığında ilişkileri zorlayabilir.</p><br><p>Akrep tutkulu ve yoğundur ancak güçlü duyguları aşkta zorluklara yol açabilir. İlişkilerde çatışmalara ve güvensizliğe neden olabilecek sahiplenici veya kıskanç olma eğilimleri vardır. </p><p>Astrolojinin kişilik özelliklerini ve eğilimlerini anlamak için yalnızca genel bir çerçeve sağladığını hatırlamak önemlidir.</p><br><p>Boğa genellikle çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Ancak inatçılıkları ve değişime karşı dirençleri bazen aşkta zorluklar yaratabilir. Yeni koşullara uyum sağlamada veya çatışmalar ortaya çıktığında uzlaşmada zorluk yaşayabilirler.</p><br><p>Koç, doğası gereği bağımsız ve maceracıdır. Coşkuları ve enerjileri muhteşemdir ancak sabır konusunda zorluk yaşayabilirler ve derinlemesine düşünmeden ilişkilere atılabilirler. Bu dürtüsel davranış, kalıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmada zorluklara yol açabilir.</p><br>