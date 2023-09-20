İlişkide hep sınıfta kalan burçlar! Koç, Boğa, Yengeç ilk 3'te yer alıyor

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İkizler insanı çok yönlü ve iletişimseldir, ancak değişken doğaları aşkta zorluklara yol açabilir.

Çoğunlukla bağlılıkta zorluk çekerler ve kolayca sıkılma eğilimindedirler, ilişkilerde yenilik ve heyecan ararlar, bu da uzun vadeli ortaklıkları zorlayabilir.