Yüzyıllardır çok çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan ıhlamurun genelde soğuk algınlığına faydalı olduğunu biliyoruz. Ancak ıhlamurun faydaları bununla da sınırlı kalmıyor. En çok şikâyet edilen sağlık sorunlarına şifa olan ıhlamurun 10 faydasını derledik.
29 Eylül 2023 Cuma 11:31
1 / 10
Ihlamur iltihaptan kaynaklanan kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
PopülerGaleriler
Ihlamurun 10 faydası! Hayvanlar üzerinde denendi
Kanser bu maddeyle can ciğer! Aspartam tehlikesi her yerde zehir saçıyor
Oysa bu kadar basitmiş! İşte kulağakaçan böcekleri ve banyo böceklerinden kurtulmanın yöntemleri
En ÇokOkunanlar
Ihlamurun 10 faydası! Hayvanlar üzerinde denendi
Koç burcu Dolunayı şimşek gibi çakıyor! Yay aşık, Oğlak paralı, Terazi ayrılıyor
Doğalgaz patlamalarının ardından merak konusu oldu! Kombi bakımında 5 hataya dikkat
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.