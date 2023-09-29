Ihlamurun 10 faydası! Hayvanlar üzerinde denendi

Yüzyıllardır çok çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan ıhlamurun genelde soğuk algınlığına faydalı olduğunu biliyoruz. Ancak ıhlamurun faydaları bununla da sınırlı kalmıyor. En çok şikâyet edilen sağlık sorunlarına şifa olan ıhlamurun 10 faydasını derledik.