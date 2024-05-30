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İbn-i Sina önerdi: Zehir gibi hafızanın sırrı! O besini tüketen zeka küpü oluyor

İbn-i Sina asırlar öncesinden zeka ve hafıza sağlığına faydalı olabilen besinler hakkında önerilerde bulundu. Ayrıca ünlü hekimin önerileri günümüzdeki bazı uzmanlar tarafından da tavsiye edilebiliyor. İşte İbn-i Sina'nın zeka ve hafıza için önerdiği o besinler…
30 Mayıs 2024 Perşembe 01:34
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İbn-i Sina asılar öncesinden birçok farklı hastalığın tedavisi için çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca ünlü hekim El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında, zeka ve hafızayı güçlendirebilen bazı besin önerilerinde de bulundu.

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