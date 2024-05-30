İbn-i Sina önerdi: Zehir gibi hafızanın sırrı! O besini tüketen zeka küpü oluyor

İbn-i Sina asırlar öncesinden zeka ve hafıza sağlığına faydalı olabilen besinler hakkında önerilerde bulundu. Ayrıca ünlü hekimin önerileri günümüzdeki bazı uzmanlar tarafından da tavsiye edilebiliyor. İşte İbn-i Sina'nın zeka ve hafıza için önerdiği o besinler…