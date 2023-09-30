Higlighter kullanma rehberi! Ay gibi parlayacaksınız

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Kusursuz bir görünüme mi yoksa daha doğal bir görünüme mi ulaşmak istediğinize bağlı olarak highlighter uygulamak istediğiniz yöntemi seçmeniz daha doğru olacaktır. Bir fırça yardımıyla highlighter uygulamak, süngerle uygulamaya göre daha hafif ve doğal bir görüntü yaratacaktır. Yumuşak fırçalar tercih etmeniz daha uygun olacaktır ancak fırçaların çok büyük uçlu olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü büyük uçlu fırçalar highlighterın daha geniş bir bölgeye yayılmasına ve istediğiniz görüntüden uzaklaşmanıza neden olabilir. En iyi uygulama için özel highlighter fırçalarına göz atabilirsiniz.