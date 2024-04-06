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Herkes arıyordu: Bu kadar basitmiş! İşte örümceklerden kurtulmanın kolay yolu

Örümcek zararsız olarak görülse de evlerde genellikle istenmez. Bu nedenle o canlıdan kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor. Ayrıca bu noktada tercih edilecek bir yöntem, örümceklerden kolayca kurtulmaya yardımcı olabiliyor. Detaylar haberimizde…
6 Nisan 2024 Cumartesi 00:14
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Örümcek birçok evde görülebilir. Ayrıca hamam böceği, sinek ve karınca gibi canlılarla beslenebilir. Bu nedenle haşere bulunan evlerde daha sık görülebilir.

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