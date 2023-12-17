Her derde deva, ölümsüzlük meyvesi! Kanser, kolesterol, tansiyon...
Hünnap meyvesi; Kolesterolden öksürüğe, kabızlıktan gribal enfeksiyonlara varana kadar birçok hastalığa karşı faydalıdır. Kanser hücreleriyle savaşan hünnap meyvesi; İçerisindeki Lif, potasyum ve C vitamini sayesinde kişinin tok kalmasını sağlayarak kilo verilmesine de yardımcı olur. İşte ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnabın faydaları...
17 Aralık 2023 Pazar 17:13
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HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Hünnap; Lif içeriğiyle sindirimi düzenlemeye yardım ederek kabızlığa iyi gelir
Kolesterolü düşürür, kalp hastalıklarını önler
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Her derde deva, ölümsüzlük meyvesi! Kanser, kolesterol, tansiyon...
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