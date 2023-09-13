Haşlanmış yumurtanın 5 faydası! Yumurtanın pişirme süresini böyle ayarlayın

Rafadan yumurtayla haşlanmış yumurta arasındaki fark pişme süresidir. Bakteriler açısından sert haşlanmış yumurtalar daha sağlıklıdır. Hemen hemen tüm yumurtalar 20 dakikada kesin pişmiş olur. İşte haşlanmış yumurtanın 5 faydası...