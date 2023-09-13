Haşlanmış yumurtanın 5 faydası! Yumurtanın pişirme süresini böyle ayarlayın
Rafadan yumurtayla haşlanmış yumurta arasındaki fark pişme süresidir. Bakteriler açısından sert haşlanmış yumurtalar daha sağlıklıdır. Hemen hemen tüm yumurtalar 20 dakikada kesin pişmiş olur. İşte haşlanmış yumurtanın 5 faydası...
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:46
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Haşlanmış yumurta hamilelikte de faydalıdır. Bebeğin dişlerini, kemiklerini ve hamilelik boyunca genel gelişimini destekler.
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Haşlanmış yumurtanın 5 faydası! Yumurtanın pişirme süresini böyle ayarlayın
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