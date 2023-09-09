FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Hamam böcekleri bu nedenle evlere geliyor! İşte o haşereleri evlerden göndermenin çözümü

Hamam böcekleri birçok evde görülebilen ve hiç istenmeyen haşere türleri arasında bulunabiliyor. Evlere duvarlardaki çatlaklardan, kapı eşiklerinden ve borulardan girebilen hamam böcekleri, bazı yöntemlerle evlerden uzaklaştırılabiliyorlar. İşte haşereleri evden göndermenin çözümü…
9 Eylül 2023 Cumartesi 20:21
1 / 13

Hamam böcekleri, vücutlarında bulunan delikler sayesinde nefes alabiliyorlar. Bu sebeple kafaları olmadan bile bir süre hayatta kalabiliyorlar. Ayrıca birçok hastalığın ve bakterinin kaynağı da olabiliyorlar.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin