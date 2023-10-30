Hafıza diyeti Alzaymır riskini yüzde 80 azaltıyor! Kırmızı et, peynir ve tereyağı yasak

Hafıza diyeti Akdeniz tipi beslenmeyi barındırıyor. Proteinlerden ziyade yeşilliklere önem verilen bu diyet vücudu gençleştiriyor. Zehir gibi bir hafıza için yeşillik ve Omega 3 yağlı besinler bolca tüketilmeli. Balık, ıspanak, ceviz vb doğal gıdalar beyin işletim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Hafıza diyeti beyin hücrelerinin de yenilenmesini sağlıyor. İşte hafıza diyetinin incelikleri...