Hafıza diyeti Alzaymır riskini yüzde 80 azaltıyor! Kırmızı et, peynir ve tereyağı yasak
Hafıza diyeti Akdeniz tipi beslenmeyi barındırıyor. Proteinlerden ziyade yeşilliklere önem verilen bu diyet vücudu gençleştiriyor. Zehir gibi bir hafıza için yeşillik ve Omega 3 yağlı besinler bolca tüketilmeli. Balık, ıspanak, ceviz vb doğal gıdalar beyin işletim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Hafıza diyeti beyin hücrelerinin de yenilenmesini sağlıyor. İşte hafıza diyetinin incelikleri...
30 Ekim 2023 Pazartesi 14:38
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Yeşil yapraklı sebzeler (karalahana, ıspanak, marul): Haftada en az 6 porsiyon... Yeşil yapraklı sebzelere ilave olarak günde en az bir porsiyon başka sebze yemeğe çalışın. Daha az kalorili olmaları nedeniyle nişastalı olmayan sebzeleri tüketmeye çalışın.
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