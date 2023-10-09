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Grip ihtimalini yüzde 1'e indiren 6 alışkanlık!

Havaların soğuması gribal enfeksiyon riskini arttırdı. Gribe yakalanmamak için ise dengeli ve düzenli beslenmek gerekiyor. Peki gribe kaşı süper önlemler neler?
9 Ekim 2023 Pazartesi 15:01
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Sebze ile meyvelerin mevsime özgü olmasına da dikkat. Çünkü tabiat o mevsimde ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri onlara yüklemiştir. Örneğin bu mevsimde portakal, greyfurt, nar ile elma gibi meyveler C vitamini yönünden zenginler.

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