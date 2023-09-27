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Gribi en hızlı geçiren 5 çorba

Hastalıkların arttığı bu dönemde ilaçlar yerine çorbalarla şifa bulabilirsiniz. Gribe ve soğuk algınlığına iyi gelen çorbaları sizler için derledik. İşte vitamin deposu olan 5 çorba...
27 Eylül 2023 Çarşamba 16:21
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Gribe iyi gelen çorba çeşitleri vücudu kısa sürede ayağa kaldırıyor. Tüm çorbalara kemik veya et suyunun eklenmesiyle vücuda hem kolajen desteği sağlanıyor hem de soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor.

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