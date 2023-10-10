Greyfurtun faydaları neler?

<p>Greyfurt, kan şekerini kontrol altına alarak, insülin duyarlılığını artırır.</p><br><p>Greyfurt tüketen kişilerde, kötü LDL kolesterol seviyelerinin düştüğü ve iyi HDL kolesterol seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir.</p><br><p>Yapılan bazı araştırmalar, greyfurt tüketiminin kanser riskini azaltabileceğini göstermiştir.</p><br><p>Yapılan çalışmalar, greyfurtun içeriğindeki bileşenlerin metabolizma hızını artırabileceğini ve yağ yakımını teşvik edebileceğini göstermiştir.</p><br><p>Ayrıca günde 1 tane greyfurt tüketmek, hızlı kilo vermeyi sağlarken, tokluk hissini de artırır. 1 hafta boyunca her gün 1 tane greyfurt tüketen kişilerde dengeli beslenme sonucunda incelme olduğu gözlemlenmiştir.</p><br>