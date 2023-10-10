FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Greyfurtun faydaları neler?

Greyfurt kandaki yağ miktarını azaltıyor ve kötü kolesterolün yükselmesini engelliyor. Peki greyfurtun faydaları neler? İşte yanıtı...
10 Ekim 2023 Salı 12:07
1 / 5

Greyfurt, kan şekerini kontrol altına alarak, insülin duyarlılığını artırır.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin