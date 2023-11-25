Folik asitin faydaları neler?

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Folik asit, hücrelerin gelişiminde ve onarımında kritik bir rol oynar. Bu, özellikle hamilelik döneminde, embriyonik gelişim sürecinde hayati bir önem taşır. Anne adaylarına folik asit takviyesi önerisi, doğumsal anomalilerin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.