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Folik asitin faydaları neler?

Folik asit hücreleri iyileştiriyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen folik asit ne işe yarar? İşte detaylar...
25 Kasım 2023 Cumartesi 09:45
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Folik asit, hücrelerin gelişiminde ve onarımında kritik bir rol oynar. Bu, özellikle hamilelik döneminde, embriyonik gelişim sürecinde hayati bir önem taşır. Anne adaylarına folik asit takviyesi önerisi, doğumsal anomalilerin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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