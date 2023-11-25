Folik asit hücreleri iyileştiriyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen folik asit ne işe yarar? İşte detaylar...
25 Kasım 2023 Cumartesi 09:45
1 / 5
Folik asit, hücrelerin gelişiminde ve onarımında kritik bir rol oynar. Bu, özellikle hamilelik döneminde, embriyonik gelişim sürecinde hayati bir önem taşır. Anne adaylarına folik asit takviyesi önerisi, doğumsal anomalilerin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
PopülerGaleriler
Folik asitin faydaları neler?
Salataların gözdesi dereotunun faydaları neler?
Yağmurlu havada evde yapılabilecek 10 aktivite!
En ÇokOkunanlar
Buzdolabına koyunca kendinden geçen 7 besin! Bozuluyor, kuruyor, ekşiyor
Prof. Dr. Canan Karatay süper besin diyor! Çin tıbbında uzmanlar hamilelere öneriyor! Beyin ve kalp dostu
İnce çizgileri ütü gibi düzleştiriyor, kırışıklıkları açıyor! Bu yağı uyumadan önce temiz cildinize uygulayın
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.