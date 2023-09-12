Eylülde İstanbul'da gezilecek yerler

Eylül ayı İstanbul'u gezmek için en sevilen sonbahar aylarından biridir. Ne çok sıcak ne çok soğuk olan bu ayda İstanbul'u gezmek isteyenlere kısa bir tur hazırladık. İşte yağmur yağsa bile Eylülde İstanbul'da gezilecek yerler...