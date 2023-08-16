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Erken yaşlandıran 5 faktör! Cilt hemen kırışıyor

Cilt kırışıklığı yaşlanmanın en güçlü belirtilerinden. Zamanı gelince bu çizgiler için panik yapmaya gerek olmayabilir fakat erkenden yaşlananlar için oldukça dramatik bir durum olabilir. Erkenden yaşlanmak istemeyenlere 5 tavsiye hazırladık. İşte erken yaşlanmaya sebep olan 5 faktör ve çözüm önerileri...
16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:15
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1. Kaşlarını çatmak: Sinir ve stres de erken yaşlanmada önemli bir sebeptir. Olaylara tepki verirken farkında olmadan kaşları çatmak erken kırışıklığa sebep olur. Bu sadece stres ve sinir için geçerli değildir. Örneğin, ışık güçlü olduğunda veya güneş size doğru vurduğunda, hemen gözlerinizi kısma refleksine sahip olursunuz, bu sizden daha güçlüdür. Ne yazık ki, genellikle "kaz ayağı" olarak adlandırılan kırışıklıklar köşelerde oluşmaya başlar. Bunu düzeltmek için neden daha sık güneş gözlüğü veya şapka kullanabilirsiniz.


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