Erken yaşlandıran 5 faktör! Cilt hemen kırışıyor

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1. Kaşlarını çatmak: Sinir ve stres de erken yaşlanmada önemli bir sebeptir. Olaylara tepki verirken farkında olmadan kaşları çatmak erken kırışıklığa sebep olur. Bu sadece stres ve sinir için geçerli değildir. Örneğin, ışık güçlü olduğunda veya güneş size doğru vurduğunda, hemen gözlerinizi kısma refleksine sahip olursunuz, bu sizden daha güçlüdür. Ne yazık ki, genellikle "kaz ayağı" olarak adlandırılan kırışıklıklar köşelerde oluşmaya başlar. Bunu düzeltmek için neden daha sık güneş gözlüğü veya şapka kullanabilirsiniz.



