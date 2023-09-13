En sağlıksız 5 kahvaltılık yiyecek! Elinizi bile sürmeyin! Kalp ve damar rahatsızlıklarını tetikliyor
Kahvaltı güne başlangıç öğünüdür. Kahvaltıda geleneksel besinler sağlığı bozabiliyor. Kalp ve damar rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıkları tetikler. Peki en sağlıksız 5 kahvaltılık hangisi?
13 Eylül 2023 Çarşamba 10:39
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Kahvaltıda pratik olması için hazır gevreklerden yemek sindirimi zorlaştırabilir ve karın şişliğine neden olabilir. Ayrıca insülin direncini artırdığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.
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En sağlıksız 5 kahvaltılık yiyecek! Elinizi bile sürmeyin! Kalp ve damar rahatsızlıklarını tetikliyor
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